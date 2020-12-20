Новий штам коронавірусу виявили у Британії. За словами науковців, цей вірус-мутант не викликає важчих симптомів та не є більш летальним, утім поширюється він набагато швидше за свого попередника.

Як на нього діятимуть вже наявні протиковідні вакцини поки що невідомо. Через новий штам Нідерланди, Італія та Бельгія вже заборонили усі рейси з Британії щонайменше до першого січня. Аби стримати поширення нової інфекції всередині країни, уряд посилює карантинні обмеження.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії: