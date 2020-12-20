Безпечніше, швидше, загадковіше: британці знайшли новий штам коронавірусу [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу виявили у Британії. За словами науковців, цей вірус-мутант не викликає важчих симптомів та не є більш летальним, утім поширюється він набагато швидше за свого попередника.
Як на нього діятимуть вже наявні протиковідні вакцини поки що невідомо. Через новий штам Нідерланди, Італія та Бельгія вже заборонили усі рейси з Британії щонайменше до першого січня. Аби стримати поширення нової інфекції всередині країни, уряд посилює карантинні обмеження.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Беручи до уваги перші свідчення щодо цього нового варіанту вірусу, я, з дуже важким серцем, повинен сказати вам, що ми не можемо продовжувати заходи на Різдво, як планувалось. Тим, хто мешкає в районах з найбільшим рівнем захворюваності, заборонено відвідувати або приймати гостей на свята. Крім того, будуть зачинені спортзали, розважальні центри та непродовольчі крамниці. Ми також закликаємо усіх жителів за можливості перейти на дистанційну роботу. А також утриматися від закордонних поїздок.
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