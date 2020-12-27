Електричні самокати набирають популярності у Великій Британії. Через пандемію коронавірусу люди почали уникати громадського транспорту. І масово пересідати на велосипеди та електроскутери. Чому купівля самоката робить із британців злочинців - розповість Світлана Чернецька із Лондона

Швидкі, зручні й легкі. Їх, електросамокатів, на лондонських дорогах більшає.

Еріка Клоуз, жителька Лондона, орендаторка електричного самоката:

Як на мене, це краще, аніж використовувати бензин. Тим паче, що дедалі більше транспорту стає електричним, дружнім до довкілля. Тож, я подумала, чому б і мені не долучитися?

COVID-19 і карантин зробили електроскутери ще привабливішими. Бо вони - альтернатива забитим автобусам і метро. Коштують у рази дешевше за авто. А на відміну від велосипедів, не потребують фізичних зусиль: став і поїхав.

Гарві Малік, продавець скутерів:

Продажі електросамокатів зараз б'ють усі рекорди. Ще б пак, наразі це чи не найкращий спосіб пересування містом. Тим паче, що на авто в'їзд до центру дуже дорогий.

Здавалося б, усі переваги електросамокатів очевидні. Та є одне але: у Лондоні вони поза законом! Користуватися можна лише скутерами, взятими у винайм. Бо вони застраховані та запрограмовані на швидкість до 25 кілометрів за годину.

Він трохи завівся без причини, ми намагаємося з ним домовитися, але наразі - безрезультатно.

Нерідко патрульні перевіряють скутеристів. Переконатися, що за самокат? Якщо він не орендований спершу попросять більше на ньому не їхати. Зупинять повторно - штраф 300 фунтів (це понад 11 тисяч гривень).

Ітзік Бен Агарон, виконавчий директор магазину електродвигунів:

Щоб зробити електросамокати легальними, треба відповісти на низку запитань. Які права необхідні скутеристам? Яким має бути їхній вік і досвід? Які засоби захисту використовувати?

Аби дати відповіді на ці запитання, влада Лондона починає масштабний експеримент із прокату електросамокатів. І за рік обіцяє зробити висновки та внести зміни в законодавство. Бо поки що цей транспорт безпечним не вважають.

У Великій Британії вже загинули троє скутеристів. Серед них і зірка Ютубу Емілі Гартрідж. Через спущене колесо вона потрапила під вантажівку.

Наразі ж електросамокати - це основний транспорт злочинців! За останні місяці майже 300 нападів вчинили саме за їх допомогою. Бо транспорт цей - швидкий, тихий і незареєстрований. А поліція вилучила сотні скутерів, які модифікували для швидкості понад 100 км за годину.