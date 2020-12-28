Футбольный клуб "Рома" подпишет трансферное соглашение с Романом Яремчуком, который играет на позиции нападающего бельгийского "Гента".

В январе 2021 года откроется трансферное окно, которое позволит украинцу перебраться в новую команду из Серии А. Но "Рома" не сможет предложить "Генту" большое вознаграждение за покупку Яремчука в связи с тяжелым финансовым положением.

Отмечается, что наставник "Ромы" Паулу Фонсека (в прошлом - главный тренер донецкого "Шахтера") выбрал нескольких игроков, которых бы хотел видеть в своем распоряжении. Помимо Яремчука, португалец интересуется Стефаном Эль-Шаарави из Шанхай Шеньхуа и Бернардом, защищающих цвета "Эвертона". Однако руководства клуба готово приобрести только одного из трех.

Ранее мы писали, что форвард сборной Украины и английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко может перейти в ливерпульский "Эвертон". Трансферное соглашение состоится в январе 2021 года.

Кроме того, Лионель Месси назвал клубы, куда точно не перейдет. Аргентинец намерен отвергнуть предложения мадридского "Реала" и "Атлетико".

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