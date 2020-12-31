Новоиспеченный президент Молдовы Майя Санду подписала приказ о временном назначении на должность главы правительства Аурелиу Чокоя.

Предыдущий премьер-министр страны Ион Кику сложил свои полномочия, такая мера была необходима ради роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Глава государства подписала соответствующий указ 31 декабря.

Отмечается, что согласно с законами Республики Молдова лидер государства обязан назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров, а Аурелиу Чокой ранее возглавлял министерство иностранных дел и евроинтеграции страны.

Ранее мы писали, что новоизбранный президент Молдовы Майя Санду вступила в должность президента Молдовы. Церемония прошла с учетом карантинных мер безопасности, а за каждым приглашенным было закреплено место, которое он не должен был покидать до конца мероприятия.

Кроме того, премьер-министр Молдовы Ион Кику подал заявление об отставке. Кику рассчитывает, что процедура отставки премьера и правительства будет проведена в кратчайшие сроки.

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