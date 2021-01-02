Самая старейшая жительница планеты - японка Канэ Танака, 2 января отметила свой 118-й день рождения в доме престарелых. Об этом сообает телеканал NHK.

Танака почти не встречается со своими родственниками, в связи с пандемией коронавируса, а с днем рождения ее поздравили работники дома престарелых, где проживает долгожительница. Они спели имениннице праздничную песню.

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Стоит отметить, что Канэ Танака носит звание старейшего жителя Земли с 2018 года, она родилась 2 января 1903 года.

Важно, что в ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщила, что в мае 2021 года Танака должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что она преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске.

В сентябре Кане Танака установила рекорд продолжительности жизни на планете и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая жительница планеты.

Как ранее сообщалось, 104-летний американец Уильям Лапшис, ветеран Второй мировой войны, обитатель дома престарелых в городе Леванон, штат Орегон – самый старый человек в мире, излечившийся от коронавируса.

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