"ВСУ готовили секретную операцию по возвращению Крыма" - Кривонос [ Редактировать ]
Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что в Генштабе ВСУ готовили операцию по возвращению оккупированного Крыма. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения Десантно-штурмовых войск.
Об этом он заявил в фильме журналистов Крым.Реалии.
В генштабе был разработан трехэтапный план. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.
"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать в соответствии с этим планом, чтобы отбить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада", - рассказал Кривонос.
По его словам, они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить группировку в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины.
Операции помешало то, что 36 бригада в Перевальном была сдана россиянам ее командиром Сергеем Стороженко.
Ранее глава МИД заявил, что тема Крыма для России должна быть адской.
по теме
За сутки на территории Украины зафиксировали 5011 новых случаев коронавирусной инфекции
Помпео сделал заявление по поводу годовщины катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране
Погода в Украине в воскресенье, 10 января, будет прохладной, но сухой
Причины повреждение газопровода установят в ходе расследования
Инцидент произошел из-за разгерметизация магистрального газопровода