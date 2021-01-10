Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что в Генштабе ВСУ готовили операцию по возвращению оккупированного Крыма. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения Десантно-штурмовых войск.

Об этом он заявил в фильме журналистов Крым.Реалии.

В генштабе был разработан трехэтапный план. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать в соответствии с этим планом, чтобы отбить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада", - рассказал Кривонос.

По его словам, они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить группировку в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины.

Операции помешало то, что 36 бригада в Перевальном была сдана россиянам ее командиром Сергеем Стороженко.

Ранее глава МИД заявил, что тема Крыма для России должна быть адской.