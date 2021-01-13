Сид Вишес и Джонни Роттен во время концерта Sex Pistols в Сан-Франциско Источник: Associated Press

Лауреат премии "Оскар" британский режиссер Дэнни Бойл снимет телевизионный мини-сериал о лондонской панк-группе Sex Pistols. Об этом сообщает Variety.

Проект называется "Pistol" и будет состоять из шести эпизодов по заказу американского телеканала FX, c 2019 года входящего в состав медиахолдинга Disney.

В основе - мемуары гитариста группы Стива Джонса, опубликованные в 2016 году. В сериале будут сниматься Тоби Уоллес (Стив Джонс), Энсон Бун (фронтмен Джон Лайдон), Луи Партридж (басист Сид Вишес).

Бойл выступит исполнительным продюсером проекта. Он так рассказал о будущей ленте:

Представьте себе, что вы врываетесь в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон" вместе с друзьями и во все горло орете свои песни, выражая ненависть ко всему, что они собой представляют. То время было точкой прорыва на поверхность британской уличной культуры, когда на сцену поднялась простая молодежь. Они давали волю своему гневу, одевались по своей моде. Всем приходилось на них смотреть и их слушать, все их боялись или пытались им подражать. Всеобщим кумиром был Стив Джонс, который, по его собственным словам, занял 94-ю строчку в списке лучших гитаристов мира. Фильм рассказывает о том, как ему это удалось.

Дата выхода на экраны пока не сообщается, съемки, предположительно, начнутся 7 марта.

Напомним, что Дэнни Бойл получил мировую известность благодаря фильмам "На игле" (Trainspotting, 1996) и "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008).

Он будет не первым кинематографистом, берущимся за историю Sex Pistols. В 1986 году британский режиссер Алекс Кокс снял фильм "Сид и Нэнси" (Sid and Nancy) о трагической судьбе Сида Вишеса, умершего в 1979 году от передозировки героина. Тогда его сыграл Гэри Олдмен.

Группа Sex Pistols появилась в Лондоне в 1975 году, мгновенно прославившись как музыкой, так и своим скандальным поведением. Свой последний концерт коллектив дал 14 января 1978 года.

Просуществовав около трех лет, Sex Pistols стали одним из ярчайших культурных явлений последней четверти XX века, оказав огромное влияние на рок-музыку.

Напомним, что как оказалось, что Мик Джаггер пытался помочь басисту Sex Pistols Сиду Вишесу.