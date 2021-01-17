У Москві затримали опозиціонера Олексія Навального [ Редактировать ]
Олексія Навального затримали у Москві. Пів години тому літак з опозиціонером приземлився в аеропорту Шереметьєво. Російський політик повернувся додому з Берліна. Там, нагадаю, лікувався після отруєння Новачком. За розкладом борт мав сісти на летовищі Внуково, однак його переспрямували. Офіційно через несправність снігоочисного спорядження на посадковій смузі.
Тим часом, у Внуково вже встигли зібратися прихильники Навального та представники ЗМІ. Туди ж підігнали автозаки та ОМОН. Затримано чотири десятки соратників політика та журналістів. Напередодні російська влада оголосила Олексія Навального в розшук. Він відбуває випробувальний термін у справі про шахрайство. Але через тривале перебування за кордоном, Феміда вирішила замінити йому умовний термін на реальний.
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