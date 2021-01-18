В понедельник, 18 января, в Азербайджане началась вакцинация от коронавируса препаратом китайского производителя Sinovac. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.

Первыми в стране вакцинировались министр здравоохранения Огтай Ширалиев, глава Госагентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, заместители министра здравоохранения Виктор Гасымов и Эльсевар Агаев, а также глава департамента профилактики и контроля заболеваний TABIB Ягут Гараев.

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В первую очередь в Азербайджане вакцинируют медицинских работников. Предполагается, что их вакцинация займет 1-1,5 недели. А с 1 февраля в стране планируют начать вакцинацию лиц старше 65 лет.

По данным Минздрава, в 2021 году Азербайджан получит 2 миллиона доз вакцин от COVID из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, правительство заказало 4 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

Согласно Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы, всем вакцинированным от коронавируса гражданам Азербайджана будут выдавать "коронавирусные" паспорта.

Ранее сообщалось, что в Украине активно готовятся к получению вакцины от коронавируса. Для доставки препарата от COVID-19 по территории Украины будут использоваться воздушные суда авиакомпании МАУ.

Также мы писали о том, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.

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