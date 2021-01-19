На Донбасі зафіксували одне порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші зафіксували на Донбасі минулої доби. Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із міномета 82 калібру. У штабі запевнили - втрат в українському війську немає. Напередодні відбулось засідання тристоронньої контактної групи. Домовились відновити газопостачання до Мар'їнки, що поблизу Донецька.
Подання газу до міста блокували бойовики. Наступна відеоконференція ТКГ запланована цього четверга. На порядку денному, як і раніше - відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів, обмін утримуваними особами та допуск міжнародних організацій.
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