С начала ноября 2020 года до 18 января запасы топливного камня уменьшились в 5,2 раза/ фото: Rg.ru

На территории Украины на критическом уровне находятся запасы угля всех брендов для использования на тепловых электростанциях.

С начала ноября 2020 года до 18 января запасы топливного камня уменьшились в 5,2 раза, что составило 487 500 тысяч тонн, а газового угля - в 7,5 раза (до 283 600 тонн), а антрацитового - на 44% до 203 900 тонн.

Ситуация с запасами угля на складах ТЭС критическая. Поэтому, начиная с 18 января включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС – Углегорской, Змиевской Трипольской – на резервном топливе (газ) суммарной мощностью в 1200 МВт.

Отмечается, что ситуация усложняется тем, что в настоящее время существует нагрузка на объединенную энергосистему Украины, в связи с тем, что страна помогала беларуским станциям в объеме 10 мегаватт, при этом, в дальнейшем она увеличилась до 200.

Ранее мы писали, что Украина ввела пошлины на дизтопливо, газ и уголь из России. Соответствующее постановление от было опубликовано на правительственном портале.

Кроме того, в Министерстве энергетики заявили о том, что на складах теплоэлектростанций на фоне приближающихся 20-градусных морозов недостаточно запасов угля.

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