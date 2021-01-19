На Крещение под Днепром сгорел православный храм (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В селе Новоалександровка Днепропетровской области сильный пожар уничтожил храм Святого Феодосия Черниговского. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание прихожане заметили около 13:00 и вызвали пожарников. По предварительным данным, очевидцы услышали хлопок, после которого церковь охватило пламя.
Не дожидаясь спасателей, священнослужители и прихожане самостоятельно выносили иконы и церковную утварь.
Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Огнем были охвачены деревянные конструкции и перекрытия крыши.
Из-за сильного огня завалился один из куполов храма. Во время тушения пожара никто не пострадал.
На тушение огня бросили 35 спасателей и 6 пожарных машин. Пожар локализовали в 15:20, а в 16:40 - полностью потушили.
"Подробности" писали, что спасатели обнародовали статистику о пожарах в Украине в 2020 году. В стране произошло более 30 тысяч инцидентов с огнем. Погибли сотни людей.
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