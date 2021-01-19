Из-за сильного огня завалился один из куполов храма Источник: Информатор

В селе Новоалександровка Днепропетровской области сильный пожар уничтожил храм Святого Феодосия Черниговского. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание прихожане заметили около 13:00 и вызвали пожарников. По предварительным данным, очевидцы услышали хлопок, после которого церковь охватило пламя.

Не дожидаясь спасателей, священнослужители и прихожане самостоятельно выносили иконы и церковную утварь.

Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Огнем были охвачены деревянные конструкции и перекрытия крыши.

Из-за сильного огня завалился один из куполов храма. Во время тушения пожара никто не пострадал.

На тушение огня бросили 35 спасателей и 6 пожарных машин. Пожар локализовали в 15:20, а в 16:40 - полностью потушили.

"Подробности" писали, что спасатели обнародовали статистику о пожарах в Украине в 2020 году. В стране произошло более 30 тысяч инцидентов с огнем. Погибли сотни людей.