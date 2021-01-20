Представители оккупационной власти отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек.

Их могут освободить уже сегодня-завтра, заявила омбудсмен Людмила Денисова на брифинге.

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Она отметила, что боевики передадут "посреднику" людей, которые незаконно удерживаются.

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, предоставляют медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - сообщила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.

Ранее мы писали о том, что глава МИД и председатель ОБСЕ срочно вылетели на Донбасс.

Также сообщалось, что во вторник, 12 января, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк.

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