Боевики передадут Украине 9 человек: известны сроки [ Редактировать ]
Представители оккупационной власти отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек.
Их могут освободить уже сегодня-завтра, заявила омбудсмен Людмила Денисова на брифинге.
Она отметила, что боевики передадут "посреднику" людей, которые незаконно удерживаются.
"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, предоставляют медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - сообщила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.
Ранее мы писали о том, что глава МИД и председатель ОБСЕ срочно вылетели на Донбасс.
Также сообщалось, что во вторник, 12 января, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк.
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