Американский актер Джош Хартнетт, известный по сериалу "Страшные сказки" ("Грошовые ужасы") стал отцом в третий раз. О прибавлении в семействе звезда рассказал в интервью журналу Mr Porter.

42-летний Джош Хартнетт и его 32-летняя гражданская жена Тэмсин Эгертон вместе с 2012 года. Пару можно увидеть вместе в фильме "Вне времени" (2014).

В 2015 году у актеров родилась дочь, а в 2017 году - второй ребенок, пол которого до сих пор неизвестен. Пара очень неохотно делится подробностями своей личной жизни. Они даже до сих пор не объявили публично имена двух своих старших детей.

Джош Хартнетт, известный по фильмам "Факультет", "Падение черного ястреба", "Перл-Харбор", "Город грехов" и "Черная орхидея", по традиции не сообщил пол и имя третьего ребенка. А также дату его рождения. По слухам, это могло произойти еще в декабре 2019.

Джош, некогда встречавшийся со Скарлетт Йоханссон, рассказал, что семья для него важнее карьеры. И что он гордится своим отцовством.

Актер, проживающий в пригороде Лондона, также пожаловался, что самоизоляция стала испытанием для него и Тэмсин, поскольку с тремя детьми управляться непросто.

Мы все время старались чем-то занять их, а это большая работа. К концу дня все, чего нам хочется - это достать бутылку вина и лечь спать.

Ранее сообщалось, что британский поп-музыкант Эд Ширан впервые стал отцом.