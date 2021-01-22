Зинедин Зидан заразился COVID [ Редактировать ]
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заболел COVID-19. Его тест на COVID дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что, скорее всего, он не сможет руководить командой на поле в ближайших поединках.
23 января "Реал" сыграет против "Алавеса" в рамках чемпионата Испании.
Напомним, в последнем поединке мадридский клуб сенсационно вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала, проиграв выступающему в третьем дивизионе "Алькояно". После этого поражения испанские СМИ вновь подняли вопрос об отставке наставника.
Однако отмечается, что провал в Кубке Испании не повлиял на настрой руководителей клуба в отношении Зидана. Они по-прежнему хотят дождаться конца сезона, чтобы оценивать результаты команды по итогам ее выступления в главных турнирах - Примере и Лиге чемпионов. Сам Зидан тоже не намерен подавать в отставку.
Ранее сообщалось, что звездный защитник "Баварии" оформил громкий трансфер в "Реал". Контракт австралийца с "Реалом" будет рассчитан на 4 года.
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