Коронавирус "сократил" мировую черту между бедностью и богатством [ Редактировать ]
Пандемия коронавирусной инфекции в непропорциональном поразила страны, где наблюдается высокий уровень ВВП на душу населения, таким образом, сократился разрыв между бедными и богатыми гражданами.
Понижения уровня социального неравенства стартовало с 2007 года, но в 2020 оно стало еще более сокращенным, так как пандемия нашла брешь в системах здравоохранения "богатых" государств.
Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран.
Отмечается, что в Соединенных штатах Америки со столь высоким доходом на душу населения, самое большое количество граждан, умерших от COVID-19.
Ситуация может измениться, поскольку пандемия продолжается, а более богатые страны улучшают доступ к вакцинам. Но огромное количество смертей от коронавируса в самых богатых странах мира, таких как США, Великобритания и Швеция, по-прежнему поражает.
Читайте также, мир набирает пугающую скорость в заболеваемости коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно подтвердили 97 309 892 случаев COVID-19, при этом выздоровели уже 69 851 616 человек, а 2 083 326 - скончались.
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