Євросоюз обговорить санкції проти Росії через арешт Навального [ Редактировать ]
Сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить можливі санкції проти Росії. На Москву тиснутимуть через арешт опозиціонера Олексія Навального, а також жорстокий розгін та затримання мітингувальників, які зібралися на акцію підтримки політика.
У суботу на вулиці російських міст вийшли близько чверті мільйона людей. У країні давно не було таких велелюдних демонстрацій.
І ніколи вони ще не закінчувалися такими масовими затриманнями - у відділках опинилися близько трьох тисяч учасників народних виступів.
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