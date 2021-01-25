У країні давно не було таких велелюдних демонстрацій

Сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить можливі санкції проти Росії. На Москву тиснутимуть через арешт опозиціонера Олексія Навального, а також жорстокий розгін та затримання мітингувальників, які зібралися на акцію підтримки політика.

У суботу на вулиці російських міст вийшли близько чверті мільйона людей. У країні давно не було таких велелюдних демонстрацій.

І ніколи вони ще не закінчувалися такими масовими затриманнями - у відділках опинилися близько трьох тисяч учасників народних виступів.