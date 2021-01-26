Президент Байден розглядатиме усі варіанти у відповідь на затримання російського політика Олексія Навального. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона знову закликала Кремль "негайно і без умов" звільнити опозиціонера та інших політв'язнів, яких утримують в російських тюрмах.

Чи запроваджувати нові санкції через арешт Навального - в Євросоюзі вирішать після ухвали російського суду. В Брюсселі сподіваються, що Навального зрештою звільнять.

Політика звинувачують у шахрайстві, за це вже присудили раніше умовний термін. Тепер його можуть замінити на реальний строк ув'язнення - до трьох з половиною років.

Нагадаю, Навального затримали 17 січня після прильоту з Німеччини, де він проходив лікування через отруєння "Новічком". Суд призначено на друге лютого.