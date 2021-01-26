Білий дім закликав Кремль "негайно і без умов" звільнити Навального [ Редактировать ]
Президент Байден розглядатиме усі варіанти у відповідь на затримання російського політика Олексія Навального. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Вона знову закликала Кремль "негайно і без умов" звільнити опозиціонера та інших політв'язнів, яких утримують в російських тюрмах.
Чи запроваджувати нові санкції через арешт Навального - в Євросоюзі вирішать після ухвали російського суду. В Брюсселі сподіваються, що Навального зрештою звільнять.
Політика звинувачують у шахрайстві, за це вже присудили раніше умовний термін. Тепер його можуть замінити на реальний строк ув'язнення - до трьох з половиною років.
Нагадаю, Навального затримали 17 січня після прильоту з Німеччини, де він проходив лікування через отруєння "Новічком". Суд призначено на друге лютого.
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