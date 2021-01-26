В Японії науковці розробили робота-фермера [ Редактировать ]
Робота-фермера розробили в Японії. Прилад зі штучним інтелектом здатний визначати стиглість фруктів і збирати плоди. Робить він це за допомогою маніпулятора з трьома "пальцями".
Чи достиг плід - робот визначає за кольором й іншими параметрами. Розробники зазначають - сподіваються, що їхній винахід стане популярним серед молодих фермерів.
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