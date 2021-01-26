Робота-фермера розробили в Японії. Прилад зі штучним інтелектом здатний визначати стиглість фруктів і збирати плоди. Робить він це за допомогою маніпулятора з трьома "пальцями".

Чи достиг плід - робот визначає за кольором й іншими параметрами. Розробники зазначають - сподіваються, що їхній винахід стане популярним серед молодих фермерів.