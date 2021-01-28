П'ять років поспіль в одному зі столичних будинків окріп стікає просто у квартири. Комунальники проблемну трубу лагодять, втім, вистачає ненадовго. Причиною усьому називають застарілу комунікацію.

Доки мешканці підраховують збитки, ЖЕК пропонує спільно поремонтувати трубу. Усі деталі з'ясовував Тарас Пилипець.

Справжній водопад у під'їзді однієї зі столичних сталінок у Солом'янському районі. Мешканці поспіхом вичерпували воду зі своїх квартир.

Тетяна, мешканка будинку:

Ну, конечно, все пошло. Это вода, это текло так, текло все ручьем.

Виявилося, у будинку прорвало трубопровід. Комунальники тоді швидко перекрили воду, а згодом підлатали й тепломережу. Та схожа ситуація повторюється вже п'ятий рік. Щойно вдаряють перші морози - люди відразу підставляють відра.

Сергій, мешканець будинку:

Каждый год это продолжается. Либо не правильно сделали диагностику и поремонтировали не то, что нужно было ремонтировать, либо так поремонтировали, что качество этого ремонта... зачем оно вообще? Это вот морозы, когда отходят, толи подают давления больше в трубах.

Якщо в попередні роки підтоплення були незначні, то цього разу залило добряче.

Сергій, мешканець будинку:

Конкретно у меня - это обои точно менять, побелку потолка тоже точно менять. Полы, у меня это паркет, залить водою. Она быстро не высушиться, вонь эта, долго не выйдет и подозреваю, что придется и паркет весь менять. Плюс электрика у меня уже не рабоает в коридоре, то есть это штробить надо все. Моим соседям досталось намного больше.

Мешканці кажуть: затопило оселі від п'ятого до першого поверхів. Люди в розпачі, бо досі не знають, хто їм компенсує збитки. У ЖЕКу вже заявили - це не їхня компетенція.

Андрій Сидорчук, Начальник управління житлового комунального господарства Солом'янської РМДА:

Виплата компенсацій може бути здійснена лише на підставі рішення суду. То єсть ЖЕК - керуюча компанія - може надати допомогу робочими руками. Дати майстрів. Ну і власне керуюча компанія, вірніше ЖЕК 906 готовий скласти акт про залиття всім мешканцям, які звернулися с заявами. Вийде комісія і буде усе складено.

У ЖЕКу пояснюють труби аварійні, бо давно без капітального ремонту. А на його проведення коштів немає. Як варіант, пропонують мешканцям скористатися програмою державного співфінансування.

Андрій Сидорчук, начальник управління житлового комунального господарства Солом'янської РМДА:

Для мереж це співвідношення 85% платить бюджет міста, 15% збирають мешканці. Мешканці. То це програма, яка в даний час вона працює і, якщо люди виявили бажання замінити трубопроводи, то вони можуть звернутися через ту ж саму керуючу компанію з цим питанням, їм буде наданий дефектний акт кошторис.

Однак не всі мешканці будинку хочуть вкладатися в новий трубопровід, тож участь у програмі - під питанням. Не багато охочих і створити ОСББ. А поки що люди з острахом чекають чергових морозів, які прогнозують на найближчі дні.