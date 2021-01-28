Штрафи на понад 90 мільйонів доларів за порушення карантину. Саме таку суму жителі Ізраїлю заборгували за недотримання обмежень.

Загалом від початку епідемії громадянам виписали понад 540 тисяч штрафів, з яких оплатили лише третину.

Найпоширенішими порушеннями стали: відсутність маски, вихід у громадські місця під час локдауну, робота підприємств, а також релігійні служби усупереч правилам.