Ізраїльтяни заборгували $90 млн коронавірусних штрафів [ Редактировать ]
Штрафи на понад 90 мільйонів доларів за порушення карантину. Саме таку суму жителі Ізраїлю заборгували за недотримання обмежень.
Загалом від початку епідемії громадянам виписали понад 540 тисяч штрафів, з яких оплатили лише третину.
Найпоширенішими порушеннями стали: відсутність маски, вихід у громадські місця під час локдауну, робота підприємств, а також релігійні служби усупереч правилам.
по теме
Ситуація з захворюваністю в релігійному секторі найгірша в країні. У місті Бней-Брак, наприклад, де майже все населення - ортодокси, відносна смертність порівняно з 2019 роком зросла на 25 відсотків. Це вже не спишеш на статистичну похибку
Карантинний опір в Ізраїлі. Там масові сутички з правоохоронцями. А все тому що ортодокси категорично відмовляються дотримуватися заборон
У ізраїльському МОЗі вважають, якщо дітей не провакцинувати, то не сформується колективний імунітет. Нагадаю, імунізація населення в Ізраїлі триває на повну, щеплення зробили вже понад мільйон людей
Випереджає весь світ за темпами вакцинації, як і раніше, Ізраїль. Утім, це не вплинуло на рішення влади - карантинні заходи посилюються і стають жорсткими як ніколи
Загальнонаціональне тестування в Словаччині було добровільним. Однак тим, хто його все-таки не пройшов, заборонили до сьомого лютого виходити на роботу, прогулянки чи пробіжки
Ушпиталили майже дві тисячі. Найбільше хворих у Києві, на Львівщині, Харківщині та Миколаївщині. У МОЗі аналізують ситуацію щодо кожного регіону окремо, і з наступного тижня на основі цих даних планують запровадити карантинне зонування