Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш заявил, что 2020-й год стал годом "годом смерти, катастроф и отчаяния". Такая характеристика была дана Генсеком во время выступления перед Генассамблеей ООН.

По его словам, коронавирусная инфекция унесла два миллиона жизней, при этом, 500 миллионов жителей земного шара потеряли работу. Ущерб от всех природных катаклизмов, произошедших на планете, был оценен в 210 миллиардов долларов.

2020-й год стал глобальным annus horribilis (с латыни "ужасный год", - ред.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли два миллиона жизней. Число человеческих жертв продолжает расти.

Отмечается, что Гуттереш выразил надежду на то, что 2021 год станет временем восстановления и нормализации. К тому же, Генсек просил лидеров мировых государств "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы".

Ранее мы писали, что 2020 год "перекинул" украинцев к черте бедности. В настоящее время индекс месячного состояния украинцев составил 0,8, что 1,3 п. ниже показателя минувшего месяца, а в декабре экономические ожидания граждан не получил сильных изменений и составил 69,3.

Кроме того, Американский журнал Time признал прошедший 2020 год, худшим в истории человечества. Рейтинги издательства Time уже скоро века как определяют тенденции и тренды.

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