Украинские пограничники не пустили на территорию Украины российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Россиянка прилетела в аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

По данным "Украинской правды", речь идет о Глафире Тархановой. В прошлом году гражданка РФ незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд в Украину сроком на 3 года. Ее вернули в страну вылета.



Глафира Тарханова (Траханова по паспорту, - ред.) принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

Как ранее сообщали, что 29 января Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" не въездных еще пять российских артистов. На данный момент посещать Украину не могут 159 певцов, актеров и шоуменов с российскими паспортами.

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