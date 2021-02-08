Частое употребление фастфуда вредит здоровью, поэтому было решено определить допустимую норму, которую можно съедать с пользой для себя, передает newsyou.info.

Диетологи отмечают, чтобы хорошо себя чувствовать и не иметь проблем со здоровьем, в рационе должно быть не менее 80% полезных продуктов. При этом фастфуд можно употреблять 1-2 раза в неделю. Только в таком случае немного вредной еды никак не навредит организму.

Кстати, самым калорийным продуктом является картофель фри, потому что во время приготовления его кладут в кипящее мало. Из-за этого он становится более жирным, что впоследствии негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Если у человека есть заболевания, связанные с нарушением работы сердца, ему противопоказано есть много жирных продуктов, в том числе и картофель фри. Иначе это приведет к нарушению работы внутренних органов, а также спровоцирует ожирение.

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