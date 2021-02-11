У Києві через стрімке похолодання закрили дитячі садочки та школи [ Редактировать ]
Через сильні хуртовини довелося приспустити головний прапор країни на київських пагорбах. У столиці на два дні закрили дитячі садки та школи. А ще - заборонили в'їзд у місто вантажівкам.
Тож як Київ приймає удар снігової стихії:
ДТП, травми перехожих і транспортний колапс. Хуртовини у Києві не припиняються вже кілька днів. Сьогодні - місто знову засипає снігом.
Комунальники вже четверту добу безперервно розчищають вулиці. Ось і ось, а ось ще - та сніг сипле швидше, ніж його встигають прибирати.
Працюємо у посиленому режимі. Деякі бригади виходять і вночі, також вдень. Сіль, лопати, трактора - все у нас є.
Проїхати столичними дорогами, кажуть водії, сьогодні дещо простіше. Якщо затори і є, то лише на традиційно перевантажених ділянках.
Позавчора то був колапс, от в понеділок - 10 кілометрів ми їхали дві години. Ото була жесть! Просто зараз водії багато хто не виїжджає, тому не так багато заторів.
Якщо на центральних автошляхах ситуація некритична, то в деяких районах, а особливо у приватному секторі - картина інакша.
Анатолій Михайлович, водій:
Чистят дорогу плохо, посыпают тоже, может центральную часть города посыпают, а дальше - нет.
В основном люди сами берут лопаты и очищают себе место во дворах.
І якщо для пересічних водіїв засніжені дороги - халепа, то для таксистів - заробіток.
Стало машин меньше, я это вижу по двору. Заказов стало больше, тарифы выросли где-то на 30 процентов.
Ускладнений і рух громадського транспорту. На зупинках - черги.
Хвилин на 30 довше. Трохи довше, ніж зазвичай добираюся на роботу і черги трішки більші.
Ми не можемо їхати за графіком в таку погоду. І на годину і на півтори години може спізнюватися.
Як не дивно, погіршує ситуацію і карантин.
Ми працюємо на одні двері - на передні, це дуже важко, особливо бабусям.
А от фурам відсьогодні в'їзд до столиці знову заборонили. Щоб водії ваговозів не мерзли, на під'їздах до столиці розгорнули пункти обігріву. Але ті вантажівки, що встигли прорватися - таки ускладнюють рух містом.
Видите, я не могу отсюда выехать. Я потом очищу, когда все успокоится. И я на наклонной стою, по этому проблем не будет.
А от кому сніг у радість, так це дітлахам. Бо через погіршення погодних умов столичні дитсадки закрили, а школярів перевели на дистанційне навчання.
Вона займається дома навіть краще, ніж в школі - хочу відмітити. Не знаю, може через те, що дома вона може попрацювати, відпочити, чайку попити.
Плюс в том, что отдохнуть - рано вставать не надо.
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