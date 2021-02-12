Снежный коллапс: в Украине объявили I уровень опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 12 февраля, в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях возможно налипание мокрого снега и гололед.
В связи с осложнением погодных условий объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что метели, снежные заносы и гололедица на дорогах будут наблюдаться почти по всей стране, кроме юго-восточного региона.
Также синоптики предупреждают, что на протяжении 12-13 февраля в Украине существенно снизится температура воздуха. В период с 14 по 18 февраля ожидается холодная погода.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине резко ударят морозы.
Также мы писали о том, что в Киеве закрыли школы и детсады из-за непогоды. Также в Черкассах из-за непогоды закрыли школы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Рятувальники Кіровоградщини визволили зі снігового полону пасажирський автобус і автомобіль швидкої допомоги
Майже пів тисячі людей врятувалися від морозів у пунктах обігріву, і це лише за минулу добу, - розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій
У ДСНС просять водіїв бути уважними за кермом. Тільки на Кіровоградщині за минулу добу рятувальники витягли з кюветів майже два десятки машин. Більшість - вантажівки
В пятницу, 12 февраля, синоптики прогнозируют сильные снегопады в большинстве областей Украины
У дворах люди самі беруться за лопати, бо комунальна техніка сюди навіть не зазирала.