Тарифи стали головною темою до і на форумі "Україна 30". Чиновники запевнили: ціна на електроенергію та газ до кінця опалювального сезону не зростатиме.

І вже у платіжках за січень люди побачать знижений тариф. Газ порахують по 6 гривень 99 копійок за кубічний метр. Хоча раніше в уряді обіцяли такі нарахування лише з лютого. Зокрема, українцям компенсують скасований пільговий тариф на електроенергію. На гроші можуть розраховувати дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини і ті, у кого електроопалення.

Юлія Свириденко, заступниця керівника Офісу Президента України: