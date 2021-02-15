На форумі “Україна 30” тарифи стали головною темою [ Редактировать ]
Тарифи стали головною темою до і на форумі "Україна 30". Чиновники запевнили: ціна на електроенергію та газ до кінця опалювального сезону не зростатиме.
І вже у платіжках за січень люди побачать знижений тариф. Газ порахують по 6 гривень 99 копійок за кубічний метр. Хоча раніше в уряді обіцяли такі нарахування лише з лютого. Зокрема, українцям компенсують скасований пільговий тариф на електроенергію. На гроші можуть розраховувати дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини і ті, у кого електроопалення.
Юлія Свириденко, заступниця керівника Офісу Президента України:
Більшість учасників ринку насправді пішли назустріч нам, пішли назустріч споживачам, пішли на те, щоб встановити теж ціну 6,99 в січні. Тобто ми зараз отримаємо платіжки - більше 30 газодобувних компаній саме поставили для себе в січні місяці реалізацію газу за ціною 6,99, в січні, лютому, березні місяці.
по теме
Укроборонпром підписав мільярдний контракт з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомили в Офісі Президента. Дороговартісна угода стосується військової і технічної співпраці між країнами
Одесити отримали січневі комунальні рахунки за новими завищеними розцінками - як таке сталося і що про це думають місцеві жителі?
Уряд недостатньо працює задля зниження тарифів, - так вважає народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко
Согласно оптимистическому прогнозу, в 2021 году газ в Украине подорожает на 20%
Чому у "Нафтогазі" не поспішають продавати вітчизняне паливо на ринку, а споживачі й надалі змушені купувати газ і тепло за європейськими цінами?