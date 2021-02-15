Привід вакцинації. Попри сподівання урядовців масова імунізація в Україні не стартувала. ЇЇ анонсували на середину лютого. А тепер терміни змістилися адже, довгоочікуваної антиковідної сироватки ми досі так і не отримали.

Тож, коли розпочнеться вакцинація ? І яким препаратом ? Розкаже Даніїл Снісар.

Сполучені Штати, Німеччина, сусідні Польща та Румунія і навіть Бангладеш: глобальна вакцинація у світі йде повним ходом. Щеплення проти COVID-19 отримали загалом уже понад сто сімдесят мільйонів людей. У цьому переліку нашої країни немає.

Ольга Стефанишина, народний депутат:

На дворі 15 лютого, а це означає, що літаки з вакциною від Covid-19 вже приземлилися в Україні. Лікар, який має першим отримати щеплення, вже чекає на свою першу дозу.

15 лютого - день "В". Принаймні, саме на цій даті наголошували урядовці, коли йшлося про початок імунізації в Україні.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

В районі 15 лютого.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Те що стосується вакцинації, ми плануємо розпочати відразу після 15 лютого.

Та сьогодні імунізація так і не стартувала. Адже, щепити немає чим. Жодну із запланованих партій вакцин країна й досі не одержала.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я не знаю по якому календарю дивиться уряд, можливо календар майя, інший, але вакцинація не почалася, це дуже гарний індикатор в лапках ефективності будь-якої влади.

Питання відкрите і з якої саме сироватки розпочнеться імунізація. Тривалий час у МОЗ наголошували, що першою доправлять американську вакцину Pfizer - партія у 117 тисяч доз мала прибути цього тижня.

Однак, тепер навіть дату її надходження визначити важко: виявилося, що контрактів і досі не укладено. У компанії-виробника натякнули: мовляв, треба було раніше.

Зоряна Цілик, генеральний директор Pfizer Ukraine:

Ми не можемо почати комунікацію, тому що препарат ще не зареєстрований в Україні. Ми робимо усе, щоб зробити це якомога швидше. Ви ж уявіть собі, яка черга стоїть, це питання було серед усіх урядів, коли вони заключали договори ще в липні, в червні! Як тільки почалася друга стадія.

А в МОЗ оптимізму не втрачають. Очільник відомства в ефірі "Подробиць Тижня з Олексієм Ліхманом" напередодні заявив: "Україна повністю готова до старту вакцинації проти коронавірусу - вже цього тижня".

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трішечки затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, зараз тривають технічні моменти щодо логістики. Тобто 17 чи 18 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні.

Та й ці дати, схоже, не остаточні. Як і сама схема щеплення. Адже, обіцяний урядовцями сайт для реєстрації в черзі на антиковідну процедуру і досі не запрацював. Створення колцентру лише у планах. А медичні бригади в регіонах тільки починають ознайомлювати із специфічними умовами вакцинування. Не на практиці, а у форматі онлайн-інструктажів.