У Криму проводять обшуки у кримськотатарських активістів [ Редактировать ]
В окупованому Криму знову масові обшуки у помешканнях кримськотатарських активістів. Спецоперація російських силовиків почалася о четвертій ранку. Прийшли до мешканців Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району. Вже відомо про сімох затриманих.
Людям закидають участь у терористичних організаціях. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акцій протесту у Москві у 2019 році. А також учасники проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство".
За фактом протиправних дій окупаційної влади - прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила дві кримінальні справи за статтями "порушення недоторканості житла" і "незаконне позбавлення волі".
Лютфіє Махамадаминова, дружина затриманого:
В 4.05 приехала бригада открылась дверь, сказала можно войти я промолчала потому, что рядом был маленький ребенок,все вошли я только успела накриться одеялом, привели мужа сюда, они его тут допрашивали, потом двое мужчин прошлись по комнате спросили или есть какие то книги, я сказала пару книг есть, перелделся муж, они его забрали и увезли.
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У Криму знову масові обшуки у помешканнях татар. Спецоперація російських силовиків розпочалася о четвертій ранку. Прийшли до жителів Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району
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