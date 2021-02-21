В Украину четверо граждан Китая 21 февраля пытались ввезти контрабанду кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт Борисполь с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести по "зеленому коридору" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов. Всего у этих путешествующих было 12 чемоданов такого багажа

Всего таможенники изъяли 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов. При этом сигары были премиум-класса, упакованные в привлекательные лакированные деревянные коробки с сертификатами.

В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar стоимость упаковки с 10-25 сигарами которых в Украине в среднем 6-9 тысяч гривен

При этом общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 миллиона гривен.

Общая стоимость изъятого у трех пассажиров составила 4,6 млн грн. Стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина пока подсчитывается.

Теперь в отношении граждан Китая составлен протокол о нарушении таможенных правил. По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

Как ранее сообщалось, в Украину пытались провезти 205 кг контрабанды. Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Украину 205 кг турецких подделок брендов: Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и Calvin Klein.

Напомним, на Закарпатье пограничник и священник промышляли контрабандой сигарет. Для переправки табачных изделий использовали летательный аппарат типа автожир.

Кроме того, СБУ "накрыла" международную контрабанду сигарет на 20 миллионов. Нелегальную продукцию обнаружили в одном из частных контейнерных терминалов.

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