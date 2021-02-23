"Меня аж трусит": украинский футболист едва не попал в аварию (видео) [ Редактировать ]
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин едва не попал в ДТП. Об этом она сообщил на своей странице в Instagram. Соответствующее видео он выложил в разделе InstaStories.
Футболист ехал на своем авто по Будапешту, когда прямо перед ним столкнулись три машины.
Передо мной просто три машины ударилось. Меня аж трусит. Просто передо мной вылетел...
Также он оставил надпись на видео на английском: "Это было очень близко".
*Полузащитник выступает за "Ференцварош" с 2019 года. В составе сборной Украины он провел 4 матча.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста.
Кроме того, в Омске убили бывшего игрока футбольного клуба "Иртыш" Егора Дробыша. 21-летний полузащитник погиб от удара ножом в сердце. Футболист поздно вечером возвращался с приятелем из пивного магазина. Оба были подвыпившие. В переулке на молодых людей напали неизвестные с ножом. Егор скончался на месте, его 22-летний друг в реанимации в тяжелом состоянии.
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