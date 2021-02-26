Российская Федерация захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова, говорится в заявлении МИД Украины.

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МИД напомнил о репрессиях в Крыму, в частности о преследованиях крымских татар. Так, еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа (представительный орган крымскотатарского народа), а все его члены были объявлены вне закона.

"Россия также проводит усиленную милитаризацию Крыма. Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, преобразован в российскую военную базу, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

Украина просит международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также мы писали о том, что новая администрация США сделала заявление об аннексии Крыма.

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