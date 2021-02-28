Українці не лише будують одні з найкращих у світі ракети, а й створюють спеціальні космічні карти, якими користується НАСА.

Зокрема, за марсоходом "Персевіренс", який досліджує Червону планету, можна спостерігати з будь-якого смартфону в онлайн-режимі. Це розробка киянина Володимира Агафонкіна.

Сам марсохід уже 10 днів шукає життя на Марсі. Зараз він досліджує один із кратерів, де мільярди років тому, ймовірно, було озеро. І збирає проби атмосфери. Якщо вченим вдасться синтезувати кисень - у майбутньому на Марсі можуть навіть з'явитися перші людські колонії. Як наукова фантастика, яка в нашому дитинстві здавалася звичайною казкою, раптом стала реальністю? Що ВЖЕ зараз вдалося знайти марсоходу й коли він повернеться на Землю - розкаже Дмитро Анопченко.

Про цей космічний апарат кажуть: він може зробити для вивчення Червоної планети більше, ніж усі марсоходи в історії разом узяті. Люди по всьому світу захоплюються його дизайном і знаходять на ньому зашифровані таємні знаки. А вчені зізнаються: місія "Perseverance" ("Наполегливості") - відповідальніша за будь-яку в історії. Отже, чого від нього чекати?

У НАСА кажуть - самі не очікували, але посадка марсохода була настільки ідеальною, що керівник програми на радощах розірвав і викинув план дій на випадок аварії. А персонал, серйозні вчені, тішилися, мов діти.

Відтоді все, що надсилає марсохід, отримує сотні тисяч лайків у соцмережах. І ось чому. Досі більшість фотографій і відео з космосу - насправді були чорно-білі. А перед публікацією в НАСА коригували колір: додавали жовтого для місячних знімків, червоного - для марсіанських. А от новий "ровер" - одразу надсилає кольорову картинку, та ще й зі звуком! Усі кадри, які ви зараз бачите на екрані, - це Червона планета без фільтрів!

Дейв Груел, розробник камери та мікрофонів для марсохода:

Відеокамери вже зараз зафіксували чудові краєвиди. Лічені години і ми отримали одразу 23 тисячі знімків.

Є і ще один маловідомий факт. Цей найкращий марсохід, який створило людство, - слабший за смартфон, який ви тримаєте в кишені! Для тих, хто в цьому тямить, назву навіть цифри. Лише 256 мегабайтів оперативної пам'яті і 2 гігабайти - жорсткий диск.

Ви такий телефон точно не купили б, а тут - диво інженерної думки. Утім, є пояснення. Якщо б марсохід зламався, до найближчої майстерні далеко - десятки мільйонів кілометрів. Тому розробники використовують прості технології, які гарантовано не підведуть.

А ось так відбувалися випробування. Ще на Землі, але в умовах, максимально наближених до марсіанських, у кам'янистій пустелі, схожій на ту, що біля кратера Езеро, де ровер шукатиме сліди життя. Учені вважають, що на цьому місці близько трьох мільйонів років тому існувало озеро, з'єднане з підземною річкою. До цього збирали лише каміння з поверхні Марсу, зараз уперше спробують пробурити скелю й розібратися, а що ж там, у глибині.

Метт Воллес, керівник проєкту:

Навряд чи за своє життя я встигну пілотувати корабель на Марс. Але коли отримуєш прямий сигнал із марсохода, виникає враження, що це ти сам там, на Червоній планеті!.

Чи настане момент, коли проби ґрунту братиме не техніка, а люди? Для такої марсіанської місії ніхто навіть приблизних строків не називає, але НАСА вже тренує команду вчених. Тестовий майданчик в Австралії, де умови - ідеальні для підготовки. Адже всі ці уламки скель - скам'яніла лава, яка мільйони років тому "законсервувала" свідоцтва життя на Землі.

І коли ми кажемо, що марсіанський проєкт НАСА має знайти позаземне життя, то повинні спершу навчитися розшифровувати ось такі земні свідчення.

Здавалося б, а навіщо вчені? Вони і в лабораторії зможуть проаналізувати те, що зібрав марсохід. Та все не так просто. Зразки, які візьме "Наполегливість", на Землі отримають лише через 2 роки - за ними надішлють окремий корабель. І якщо треба буде скоригувати план, дати марсоходу нові команди (заглибитися чи змінити район пошуку), то оперативності - жодної. А от люди будуть ухвалювати рішення миттєво, навіть не погоджуючи із Х'юстоном.

Томас Зурбухен, заступник керівника НАСА:

Ми лише цю місію готували понад десятиліття. Тож наші бажання поки що не збігаються з можливостями. Але все одно - ми всі тут зараз творимо історію.

А от із записом звуків техніка і без людини впоралася на ура. НАСА вирішило всі ці записи відкрити для публіки. Більше того, навіть хочуть, щоб "марсіанські фонограми" використовували, наприклад, музиканти. Кращої реклами майбутнім місіям годі й шукати.

А ще марсохід привіз на Червону планету приховані послання - і їхнє розшифрування для багатьох, наче квест. Коли під час посадки в кадр потрапив парашут - на ньому розгледіли дивний візерунок із кілець. Прихильники теорії змови одразу проголосили це шифр! З'ясувалося, і справді, у послідовності білого й помаранчевого - подвійний код. Але це не послання позаземному розуму, а зашифрована цитата Рузвельта із промови "Робіть великі вчинки".

Є ще одна таємниця. Ентузіасти збільшили фото й відшукали на корпусі "Наполегливості" зображення всіх попередніх моделей, його самого і дрона "Ingenuity" - "Винахідливість". Він поки що ховається в капсулі під днищем марсохода, але за кілька місяців почне літати в атмосфері Марсу. І от тоді світ отримає краєвиди, яких на Землі ще ніколи не бачили. І, може, нарешті зрозуміє - "чи є життя на Марсі".