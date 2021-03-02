Аваков назвал условие отставки - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник, 2 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условие своей отставки. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Так, по его словам, он ушел бы в отставку если решения президента Владимира Зеленского были бы несовместимы с его внутренним миром.
"Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди", - сказал глава ведомства.
По его словам, Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда сразу принимает решения. Также по словам министра, он часто ведет дискуссии с президентом по тем или иным вопросам.
Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, - мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку".
Ранее мы писали о том, что Аваков призвал объявить в Харьковской области "войну уличной наркомании".
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