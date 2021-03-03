На Тернопільщині викрили чиновника-хабарника [ Редактировать ]
Хабар на мільйон гривень. На Тернопільщині викрили чиновника податкової, який вимагав гроші в підприємців. Натомість обіцяв зменшити штрафи та кількість перевірок.
Щоб передати кошти, чиновник залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали його під час отримання всієї суми хабаря. Зловмисникам оголосили про підозру.
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