Правоохранители разыскали двух мужчин, которые в пятницу, 5 марта, в селе Подпечеры Ивано-Франковской области надругались над памятником Тарасу Шевченко. Ими оказались 18-летние местные жители.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", – написал он.

Марцинкив уже обратился в правоохранительные органы с требованиями найти преступников.

"Действия злоумышленников квалифицировали по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в украинской столице вандалы испортили памятник герою киноэпопеи "Звездные войны" Мастеру Йоде, установленный в ботаническом саду имени Гришко.

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