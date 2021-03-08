В Україні понад 7 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Найгірша ситуація на Житомирщині, Івано-Франківщині, Буковині та Закарпатті. Вони в "червоній" карантинній зоні, де діють найсуворіші обмеження.

Вакцинувалися проти COVID-19 минулої доби майже півтори тисячі українців. Загалом від початку кампанії - близько 17 тисяч.