COVID-19 в Україні: вакцинувались півтори тисячі українців [ Редактировать ]
В Україні понад 7 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Найгірша ситуація на Житомирщині, Івано-Франківщині, Буковині та Закарпатті. Вони в "червоній" карантинній зоні, де діють найсуворіші обмеження.
Вакцинувалися проти COVID-19 минулої доби майже півтори тисячі українців. Загалом від початку кампанії - близько 17 тисяч.
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