У світі зафіксували найбільшу кількість заражень на COVID-19 за місяць [ Редактировать ]
У світі минулої доби зафіксували найбільшу кількість заражень коронавірусом за місяць. За даними ВООЗ, - 478 тисяч випадків. Лідери статистики - США та Бразилія.
Загалом же нині на коронавірус у всьому світу хворіють - 116 мільйонів людей. Померли - два мільйони 580 тисяч.
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