Понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом за минулу добу в Україні. Ушпиталили майже дві тисячі хворих. 219 людей - померли. Найвищі показники заражень у Києві, на Одещині, Вінниччині та Буковині.

У МОЗі кажуть: до України дісталися нові штами вірусу, їх виявили під час тестування. Мутований COVID-19 - небезпечніший, у нього менший інкубаційний період, також він вражає нирки, печінку та нервову систему людини.