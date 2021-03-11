COVID-19 в Україні: найбільше інфікувались у столиці [ Редактировать ]
219 життів забрав COVID-19 минулої доби. До лікарень потрапило майже 2 тисячі українців. Нових інфікувань понад 6 тисяч. Найбільше їх у Києві, в Одеській та Вінницькій областях.
У "червоній" карантинній зоні - 4 регіони: Житомирщина, Прикарпаття, Закарпаття та Буковина.
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