Живая контрабанда: на границе с Россией перехватили десятки птиц-спортсменов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
Украинские пограничники задержали в Сумской области гражданина Украины, который незаконно принес из России коробки с десятками спортивных голубей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
О неизвестном подозрительном мужчине в районе населенного пункта Гаврилова Слобода стражам границы сообщил местный житель. Пограничный патруль немедленно задержал нарушителя. Им оказался 43-летний гражданин Украины, житель приграничья.
Мужчина нес с собой две картонные коробки, в которых находились 20 декоративных голубей. При осмотре пернатых пограничники обратили внимание на то, что птицы окольцованы. На кольцах были указаны номера птиц, а также стоит метка "RUS SRSG 2020", что свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов".
Мужчина рассказал, что якобы искал своего пса, который сбежал от него в направлении границы и заблудился. Пока плутал - нашел ящики с декоративными голубями.
Пограничники провели проверку, в ходе которой выяснили, что мужчина врет. Как оказалось, он регулярно наведывался в Россию, минуя пограничный пост.
Птиц, которых он принес с территории страны-агрессора, вероятно, использовали в соревнованиях. Орнитологи рассказали пограничникам, что при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет.
Любитель голубей был задержан для выяснения обстоятельств. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит штраф. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.
Сейчас правоохранители решают, кому передать изъятых "крылатых спортсменов".
Ранее сообщалось, что самого дорогого голубя в мире продали за 1,6 млн евро.
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