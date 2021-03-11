На колумбийском телеканале ESPN во время прямого эфира на ведущего программы упал экран. Видеозапись инцидента взбудоражила пользователей соцсетей.

На кадрах записи отчетливо видно, как студийная "плазма" падает на журналиста, который сидит спиной к ней и не видит надвигающейся опасности. Когда экран ударил мужчину, тот прижался грудной клеткой к столу. \

Отмечается, что в результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, переживающих за его состояние, Карлос Ордус позже записал видео, где рассказал о своем самочувствии.

Читайте также, на журналиста в прямом эфире напала свинья. Лазос Мантикос сделал попытку стоять на месте и рассказать о затоплении Кинеты, и он сделал несколько мужественных попыток начать эфир, но в конце концов это оказалось невозможным.

Кроме того, корреспондент Sky News Тамара Коэн исчезла из кадра во время съемок новостного сюжета. По всей видимости, журналистка просто присела, когда за ней появился автомобиль с выходящим из него чиновником.

Ранее мы писали, что ведущий британской радиостанции Talk Radio Иэн Ли помог спасти мужчину, намеревавшегося свести счеты с жизнью. Голос мужчины время от времени прерывался, вероятно, из-за того, что тот периодически терял сознание.

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