В Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика. Во время инцидента ребенку выбили зубы, сообщает местный Telegram-канал "Днепр Сейчас".

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Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице Руднева, его состояние улучшается.

По факту происшествия продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина избил и ограбил школьника, а потом пырнул ножом прохожего. Серию преступлений совершил 20-летний житель Херсонской области. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Также мы писали о том, что в Киеве банда подростков избила сотрудников СБУ. Подростки, которые занимаются боевыми видами спорта, в количестве семи человек (один из них тренер), напали на двоих мужчин, в результате чего один из них попал в реанимацию с проломанным черепом, сломанным носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице.

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