Аби сповільнити темпи епідемії, на Прикарпатті закрили Буковель. Місцева влада запевняє - це не лише головний курорт, а й головний розплідник коронавірусу. А оскільки штрафи й попередження на його роботу ніяк не вплинули, проблему вирішили за допомогою цілої армії правоохоронців.

З криками й скандалами вони таки зупинили підйомники, а на під'їздах до Буковеля виставили блок-пости. І спецоперацію, і реакцію туристів на неї бачила Жанна Дутчак.

Поліцейські з'явилися у гірськолижний курорт несподівано напередодні по обіді саме в розпал катання. На відео, яке відзняли туристи, видно, як натовп правоохоронців прямує до підйомників і починає блокувати їхню роботу.

Хочу зняти і показати що я приїхав на лижі. А мені не дали покататися. Підйомник виключений, галяк повний.

Втім, покидати схили туристи не поспішали. Навпаки, деякі обурені лижники намагалися зірвати встановлені поліцією огорожі, і прориватися до витягів. Словесні перепалки між поліцейськими і працівниками курорту тривали до ночі.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської ОДА:

Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту Буковель. Це вимушене рішення, на яке ми пішли.

Вимушене, бо інші заходи показали неефективність, запевняє голова обладміністрації. Від десятого березня на території курорту працювало десять мобільних груп. Перевіряли дотримання карантину. За два дні склали трохи більше півсотні адмінпротоколів. З яких майже три десятки - на операторів підйомників.

Тож, вирішили: гірськолижний курорт треба закрити.

Володимир Голубош, начальник ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області:

Запроваджені додаткові пости в село Паляниця. Будуть мати можливість пересуватися безперешкодно відповідно до вимірювання температури також дотриманням карантинних заходів місцеві жителі, а також особи які мають місце роботи у вказаному місці.

Лікарі підтверджують - розплідником вірусу став саме гірськолижний курорт. Тут передача була найбільш швидкою і, крім того, розносилася по всій Україні через жвавий потік туристів.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

Так можна до безкінечності відкривати ліжкомісця, але якщо ми не припинимо передачу вірусу, то ефекту з цього не буде жодного.

Представники курорту запевняють: вони завжди працювали з дотриманнях всіх карантинних вимог. Рішення ж закрити їх, називають політично вмотивованим.

Володмир Юзюк, представник ТК "Буковель":

Перед довиборами до Верховної ради які скоро мають відбутися у регіоні. Потрібно називати речі своїми іменами - керівництво обласної державної адміністрації провалило роботу по запобіганню пандемії на Прикарпатті і зараз шукає цапа відбувайла.

Як живе курорт з новими обмеженнями. Щоб дізнатися - прямуємо туди. І перше, що кидається в очі, ще по дорозі - колони машин із реєстрацією інших областей, які прямують на виїзд. На в'їзді в село Поляниця - блок-пост. Пропускають тут всіх.

Олег Левик, лейтенант поліції:

Зупиняємо транспортні засоби, а саме буси та там де кількість місць перевищує 5. Перевіряємо кількість осіб які в'їжджають на територію. Це не заборонений в'їзд, а тимчасово обмежений. Люди можуть як в'їжджати, так і виїжджати.

За п'ятнадцять хвилин на блокпосту, ми нарахували кілька десятків мікроавтобусів. Всі порожні, їдуть за туристами, які масово покидають курорт.

Ми зараз на території гірськолижного курорту. Позаду мене видно засніжені траси. Ось одна, ось інша. Та жодного лижника - немає. Не працюють і підйомники.

Біля рецепції курорту - натовпи туристів скасовують замовлення. Віталія і Романа звістка про закриття курорту застала в потязі. Чоловіки приїхали вранці з Одеси. І одразу ж повертаються назад. Лижники обурені, кажуть, про такі рішення туристів мали б попередити хоча б за кілька днів.

Роман, турист із Одеси:

Ми не поселялися, тому що всі підйомники закриті, але ніхто нас не попереджав, що підйомники будуть закриті. Ми приїхали, потратили гроші.

Віталій, турист із Одеси:

Так не робиться, потрібно попередити, щоб люди могли зарання або відмінити бронювання, відмінити квитки. Ми приїхали заплативши, і зараз ідемо назад.

Кошти за номери в готелі чоловікам не повернули. Запропонували лише перенести на інші дати. А ось лижниці з Києва, окрім готелю, встигли проплатити скіпаси за якими можна підніматися на підйомник, послуги інструктора та взяти на прокат лижне обладнання. Скористатися ними зможуть хіба що наступного сезону. Втім, дівчата радіють - встигли покататися хоча б день.

Ніна, туристка з Києва:

Ввечері і закрили підйомники. Вони не дозволяли зайти. Один підйомник працював, але як я розумію охорона стояла і прикрила не пускала, щоб його опечатали. Але поліції було дуже багато. Тому нині їдемо додому.

Доки діятимуть карантинні обмеження - не відомо. Втім, на офіційному сайті курорту повідомляють - не працюватимуть до 27 березня.