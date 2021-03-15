В настоящее время медики делают все, чтобы не оставлять излишек препарата/ фото: Rg.ru

С начала кампании по вакцинации на территории Украины утилизировали около 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции Covishield. Препарат не был использован по назначению по разным причинам. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в настоящее время медики делают все, чтобы не оставлять излишек препарата. У любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива".

Все остальные дозы могут быть утилизированы… Я не скажу, что это (с начала вакцинации в Украине, - ред.) утилизировано, потому что может быть разбито, повреждено или еще что. В среднем мы говорим о 199 дозах.

Отмечается, что экономически обоснованно открывать такой флакон с препаратом для вакцинации двух или трех человек.

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Кроме того, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов. Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

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