Шість тисяч 792 нових інфікування ковідом зафіксували в Україні минулої доби. 130 людей померли, одужали три з половиною тисячі. За інформацією міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість нових випадків на Житомирщині, Вінничині та Київщині. Найменший добовий приріст - на Херсонщині.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підчепив коронавірус. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Цікаво, що 2-го березня посадовець отримав першу дозу вакцини Ковішілд.

Коментуючи цей факт, пан Ляшко пише, що імунітет ще не встиг сформуватися за 13 днів. І нагадує, що протикоронавірусні вакцини покликані полегшити перебіг хвороби, а не рятувати від неї на сто відсотків.

На відміну від темпів зараження, темпи вакцинації в Україні продовжують падати: за добу прищепили трохи більше двох тисяч людей.

Такі дані теж оприлюднили у МОЗі. За весь період кампанії найбільше вакцинованих у Донецькій області понад 5 тисяч, менше всього в Чернігівській: до тисячі людей. Загалом, від початку імунізації щеплення зробили трохи більше ніж 50 тисячам охочих.