В Україні падають темпи вакцинації [ Редактировать ]
Шість тисяч 792 нових інфікування ковідом зафіксували в Україні минулої доби. 130 людей померли, одужали три з половиною тисячі. За інформацією міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість нових випадків на Житомирщині, Вінничині та Київщині. Найменший добовий приріст - на Херсонщині.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підчепив коронавірус. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Цікаво, що 2-го березня посадовець отримав першу дозу вакцини Ковішілд.
Коментуючи цей факт, пан Ляшко пише, що імунітет ще не встиг сформуватися за 13 днів. І нагадує, що протикоронавірусні вакцини покликані полегшити перебіг хвороби, а не рятувати від неї на сто відсотків.
На відміну від темпів зараження, темпи вакцинації в Україні продовжують падати: за добу прищепили трохи більше двох тисяч людей.
Такі дані теж оприлюднили у МОЗі. За весь період кампанії найбільше вакцинованих у Донецькій області понад 5 тисяч, менше всього в Чернігівській: до тисячі людей. Загалом, від початку імунізації щеплення зробили трохи більше ніж 50 тисячам охочих.
по теме
Київська обласна лікарня. Сьогодні тут черга охочих робити щеплення проти ковіду. У коридорах зо двадять медиків, усі вони у першій хвилі. Для імунізації виділили два кабінети
10 тисяч 155 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 172 пацієнти померли. Понад чотири тисячі одужали
Найбільше інфікованих у Києві, на Житомирщині та Вінничині. У цих регіонах добовий приріст склав майже 900 людей
Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів зірки шоу-бізнесу, очільники ВООЗ та європейські чиновники
Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів зірки шоу-бізнесу, керівництво ВООЗ та європейські посадовці. Адже, за статистикою, половина доз препаратів проти коронавірусу у світі використані лише у двох країнах