Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, с помощью которого производители препаратов для вакцинации от коронавируса, а также, те кто делает прививки будут освобождены от ответственности в случае возникновения у иммунизированных граждан любых побочных эффектов.

Законопроект №5247 должен внести правки в статью 9-2 закона Украины "О лекарственных средствах относительно госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства". Такое решение обусловлено тем, что Украина участвует в международной программе COVAX, предусматривающей распределение вакцин между разными странами.

Отмечается, что фармацевтические корпорации разрабатывали препараты в экстренном режиме, поэтому при их действие на разных людей является сугубо индивидуальным, однако препараты все-таки работают в борьбе против заражения COVID-19, поэтому страны-участницы COVAX и решили освободить производителей вакцин от любой ответственности.

Читайте также, Член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что в Украине изменят схему вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield. Обсуждение этой темы началось еще в феврале.

Кроме того, еще три страны Евросоюза временно остановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. Европейское агентство по лекарственным средствам планирует провести специальное заседание, повесткой дня которого будет дальнейшее использование COVID-вакцины AstraZeneca.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.