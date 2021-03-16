На территории Европы пришла сильная засуха, которая не фиксировалась в регионе со времен аномалии, случившейся еще в эпоху Возрождения XVI века.

Таким образом, ученые провели исследования и выяснили, что с 2014 года аномалия является самой худшей. В ходе работы специалисты сравнили 27 тысяч годичных колец полусотни дубов, используя живые деревья прошлого века и строительную древесину старых зданий.

Отмечается, что глобальное потепление является результатом повышения уровня жары. Известно, что волны тепла были настолько разрушительными, что тысячи людей настигла ранняя смерть. В итоге исследований ученые сделали вывод, что в недалеком будущем засуха станет еще сильнее.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине, которое будет характеризоваться сильной засухой и бурями с градом. Июнь в Украине будет дождливый, но жаркий. В середине июля ожидается пик зноя, жаркой и засушливой будет также первая половина августа.

Кроме того, ученые из Китая назвали регионы на планете, которые больше других подвержены угрозе сильнейших засух в связи с ростом глобальной средней температуры. При наиболее благоприятном сценарии, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года, где допустимая норма повышения температур - 1,5 градуса Цельсия.

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