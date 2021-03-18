В Україні зафіксували рекордну кількість інфікувань на коронавірус [ Редактировать ]
Лише карантин може зупинити третю хвилю коронавірусу. Так вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Новий сплеск триватиме щонайменше до кінця квітня. При цьому уникнути загальнонаціонального локдауну можна буде тільки, якщо регіони виконуватимуть обмеження.
А доказом ковідного сплеску, є ось ці цифри, цифри щоденної статистики захворюваності. Остання доба є рекордною. Інфікованих понад 15 тисяч - найбільше від початку року!
Третину з цих людей - госпіталізували. Найбільше хворих у столиці, Житомирській та Львівській областях.
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