"Цифровий зелений сертифікат": Євросоюз вводить паспорти вакцинації [ Редактировать ]
Офіційно та обов'язково. Євросоюз, попри спротив деяких країн-членів, остаточно затвердив паспорти вакцинації. Їх називають "Цифрові зелені сертифікати". Тепер мати такий на території ЄС обов'язково. На які компроміси пішли, та коли і для кого відкриють кордони - розкаже Олена Абрамович.
Брюссель узяв курс на відкриття кордонів. У Єврокомісії остаточно затвердили документ, із яким можна буде подорожувати. Зараз, щоб виїхати за межі Бельгії, треба підтвердити важливість поїздки низкою документів. Та за кілька місяців достатньо буде - "Цифрового зеленого сертифіката".
Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:
Яка функція цього сертифіката: по-перше, він має показувати, чи була людина щеплена або нещодавно отримала негативний тест, чи вилікувалася від COVID та має антитіла. По-друге, гарантуватиме, що мінімальний набір даних, який він міститиме, взаємно визнаватимуть у кожній країні-членові.
Сертифікат буде доступним і в паперовому, і в цифровому форматах - обидва із QR-кодом. За яким можна бачити три речі: інформацію про імунізацію - дата, місце і вакцина, якою робили щеплення, а також кількість доз. Друге - тест або на антитіла, або ж ПЦР. Третє дані про одужання від коронавірусу за останні 6 місяців.
Саме ці два останні пункти і роблять документ не дискримінаційним, наголосили в Єврокомісії. Бо напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я вкотре закликала - не впроваджувати паспорти вакцинації.
Міке Раян, голова програми ВООЗ із надзвичайних медичних ситуацій:
Зараз ми маємо справу з надзвичайно несправедливою ситуацією у світі, де ймовірність того, що ви отримаєте вакцину, дуже залежить від країни, в якій живете, і дуже пов'язана з рівнем багатства та впливу, який ви чи ваш уряд має на світові ринки.
До останнього не погоджувалися на паспорти вакцинації уряди Бельгії та Франції. У той час як для Іспанії, Греції, Португалії проблема закритих кордонів стала питанням виживання. Компроміс знайшли у формулюванні. Країни домовилися, що слово "паспорт" більше ніхто не вживатиме. Це довідка. І крапка. Доступною вона має бути до літа.
Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:
Літо розпочинається 1 червня, і ми маємо іншу дату - 17 травня - це день, коли наші британські друзі повинні відновити міжнародні подорожі. На мою думку, це ті часові рамки, на які нам слід націлитися.
Тепер держави-члени мають терміново організувати процес розробки, друку й техніки для розпізнавання нових довідок. До речі, обов'язок країн - визнавати ті вакцини, які затвердила Європейська медична агенція. Що ж стосуються усіх інших - російської чи китайської, якими, до прикладу, користується Угорщина, тут кожен матиме право вирішувати самостійно, визнавати їх чи ні.
Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:
Країни-члени, їх небагато, які застосовують не затверджені Європейською медичною агенцією вакцини, і захочуть внести ці препарати в довідку, зможуть зробити це за умови згоди країни, куди їде подорожанин. В іншому разі - завжди є можливість скористатися двома іншими опціями - це результати тесту або ж одужання від ковіду.
Що ж стосується третіх країн, тобто тих, які не входять до ЄС, то для них про відновлення подорожей наразі не йдеться. Хоча в Єврокомісії запевнили: це має бути наступним кроком. І найлегше це буде узгодити з тими країнами, які використовують сертифіковані в ЄС вакцини.
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Євросоюз, попри спротив деяких країн-членів, остаточно затвердив паспорти вакцинації. Їх називають "Цифрові зелені сертифікати". Тепер мати такий на території ЄС обов'язково
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